شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم أفريكا سبورت ويتوج بكأس الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1993، توج الأهلي بلقب بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس عام 1993 بعد فوزه على أفريكا سبورت الإيفوارى 2-1 بمجموع المباراتين ليحقق الأهلي الفوز بالبطولة للمرة الرابعة بعدما فاز الأهلي بهذا اللقب أعوام 1984 و1985 و1986 وحقق الأهلي بذلك رقما قياسيا كأكثر الأندية تحقيقا لهذا اللقب.

شارك الأهلي في تلك البطولة بصفته حاملا لكأس مصر عام 1992 بعد فوزه على الزمالك في النهائي 2-1 بهدفي أيمن شوقي ، لعب الأهلي في دور الـ32 مع فريق بمبا التنزاني وفاز عليه ذهابا بالإسكندرية 5-0 بأهداف: محمد رمضان - ياسر ريان - حسام حسن (هدفين) - وليد صلاح الدين وتعادل الفريقان ايابا في تنزانيا بدون أهداف ليصعد الأهلي للدور التالي.

وواجه الأهلى فى دور الستة عشر نظيره فريق الأرسنال بطل ليسوتو و فاز عليه الأهلي ذهابا في ليسوتو 1-0 بهدف لأيمن شوقي وكرر الأهلي الفوز بالإسكندرية 1-0 بهدف لحسام حسن و صعد الأهلي للدور التالي.

ولعب الأهلى دور الثمانية مع فريق المريخ السوداني وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالخرطوم 2-1 وأحرز هدفي الأهلي: محمد رمضان وأيمن شوقي وفي لقاء العودة على استاد المقاولين العرب فاز الأهلي 5-1 بأهداف : هادي خشبة - حسام حسن - محمد رمضان (هدفين) - ياسر ريان وصعد الأهلي للدور قبل النهائي.

ولعب الأهلى دور الأربعة مع فريق كانيمي ووريرز النيجيري وفاز الأهلي ذهابا بالقاهرة 3-0 بأهداف : جمال السيد(ضربة جزاء) - ابراهيم حسن - محمد رمضان وتعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء العودة بلاجوس ويصعد الأهلي للمباراة النهائية.

لعب الأهلي المباراة النهائية مع فريق أفريكا سبور الإيفواري وتعادل الأهلي معه ذهابا في ابيدجان 1-1 و احرز هدف الأهلي : محمد عبد الجليل و في لقاء العودة فاز الأهلي 1-0 بهدف عادل عبد الرجمن من ضربة جزاء.

وتوج الأهلي باللقب وفاز بكأس نيلسون مانديلا وبدون هزيمة و كان يدرب الأهلي في دور الـ 32 والـ 16 أنور سلامة و بعدها أكمل الإنجليزي الان هاريس المسئولية حتى تحقيق اللقب و تسلم كأس البطولة كابتن الفريق وقتها احمد شوبير.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.