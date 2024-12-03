شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة المحلة استعدادا لإنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، صفحة مباراة غزل المحلة، التي أقيمت أمس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، من أجل الاستعداد لمواجهة انيمبا النيجيري بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أنيمبا النيجيري الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يطمح فيه الأبيض للفوز وحصد النقاط الثلاث بعد الفوز أمام بلاك بولز في الجولة الأولى من البطولة.

ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك إلى نيجيريا بعد غد الخميس وقام مجلس إدارة النادى بتوفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق من أجل التغلب على متاعب السفر وتوفير كافة سبل الراحة للفريق قبل لقاءه مع إنيمبا.