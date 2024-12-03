شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فاركو فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الثلاثاء، تدريباته باستاد جهاز الرياضة، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات 48 ساعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله رجب عمران فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الجهاز الفنى للطلائع عن مباراتين وديتين يومى 5 و 8 ديسمبر الجاري لتجهيز لاعبيه لمواجهة فاركو.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة المقرر لها 12 ديسمبر الجاري، ثم مواجهة بتروجت يوم 19 ديسمبر باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.