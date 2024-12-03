شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. المقاولون يهزم ديناموز الزامبى ويتوج بكأس الكوؤس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

نجح المقاولون العرب فى تحقيق إنجاز لا ينسى بتتويجه بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 1982 بعد فوزه على باور ديناموز الزامبى بهدفين دون رد التى أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم السنغالى بكارى سار، كانت مهمة ذئاب الجبل سهلة بعد فوزه بهدفين فى لقاء الذهاب .

وتخطى المقاولون العرب جميع الأدوار حتى وصل للمباراة النهائية، أمام فريق باور ديناموز الزامبي، واستطاع المقاولون العرب الفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ليحرز فريق ذئاب الجبل كأس الكؤوس الإفريقية فى نسخة 1982 كأول فريق مصرى وعربى يتوج باللقب (هذه البطولة كانت آخر نسخة لها عام 2003، وبعد ذلك تم دمجها مع بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، لتكون بطولة واحدة بمسمى جديد وهى كأس الكونفيدرالية).

ويعد المقاولون العرب أحد الأندية أصحاب التاريخ الكبير فى الدورى المصرى الممتاز، حتى مع غيابه لفترة كبيرة عن مناطق الكبار، إلا أنه عاد خلال الفترة الأخيرة وبقوة حتى استعاد مكانته فى المربع الذهبى والمنافسات الأفريقية، ويعد المقاولون العرب، ثالث الأندية المصرية حصدًا للبطولات القارية بعد الأهلى والزمالك، ويملك ذئاب الجبل، 3 ألقاب فى كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996.

تأسس نادى المقاولون العرب عام 1973، وكانت انطلاقته الأكبر فى الثمانينيات عندما وصل إلى نهائى كأس مصر فى موسم 81 إلا أنه خسر أمام الأهلى بركلات الترجيح، وفى الموسم التالى حصد المركز الرابع بالدورى الممتاز وشارك فى كأس الكؤوس الأفريقية ليحقق اللقب.

ومن هنا انطلق المقاولون العرب لوضع اسمه بين كبار الدورى المصرى الممتاز، ليتوج بلقب البطولة مرة وحيدة فى موسم 83، بينما بطولة كأس الكؤوس كانت من نصيبه فى موسمين 83، و96، ويمتلك 3 ألقاب لكأس مصر أعوام 90، و95، و2004، وكانت بطولته الأخيرة فى نفس العام متوجًا بالسوبر المحلى على حساب الزمالك.

ويمتلك المقاولون العرب نقطة بارزة فى تاريخه فى الدورى الممتاز بعيدًا عن الأرقام والبطولات، إذ أنه صاحب الفضل على الكرة المصرية فى خروج الأسطورة العالمى محمد صلاح ناشئ النادى والذى يقود كتيبة ليفربول الإنجليزى إلى تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية والعالمية.

ويتصدر ناصر محمد علي قائمة هدافى المقاولون العرب فى بطولات أفريقيا برصيد 15 هدفًا، يليه نبيل إبراهيم (9 أهدافا) وحمدى نوح (8 أهدافا).