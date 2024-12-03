شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يستضيف الترسانة فى ختام الجولة العاشرة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في الثانية والنصف عصر اليوم فريقا السكة الحديد مودرن مع الترسانة على استاد بتروسبورت في ختام الجولة العاشرة لدورى المحترفين، ويدخل السكة الحديد تحت قيادة أيمن المزين المباراة في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل الترسانة المركز العاشر برصيد 13 نقطة .

ويحاول أيمن المزين تحقيق أول انتصاراته مع فريقه بعد تعادله في المباراة الأولى له أمام كهرباء الإسماعيلية سلبيا، بينما يخوض الترسانة اللقاء بعد الهزيمة الثقيلة التي مُنى بها على ملعبه الجولة الماضية أمام أبو قير للأسمدة بثلاثية نظيفة.



لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا من نوع خاص بين اللاعبين من أجل حصد الثلاث نقاط للتقدم خطوة في جدول الترتيب .



كانت نتائج أمس قد أسفرت عن تحقيق القناة لفوز غالى خارج ملعبه على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 16 في المركز السادس بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الرابع.



كما حقق الداخلية فوزا غاليا على لافيينا 3 – 2 في المباراة الأولى لأمير عزمى مجاهد بعد توليه منصب المدير الفني للفريق ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد أبناء الأسيوطى عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير، بينما تعادل راية مع بترول أسيوط 0 – 0.



في الوقت نفسه نجح منتخب السويس في تحقيق الفوز على ديروط 3 – 1 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ديروط عند 8 نقاط، كما فاز المقاولون العرب على أسوان بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء زهرة الجنوب عند 13 نقاط.



كما تعادل وادى دجلة مع وى سلبيا بملعب السلام، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 21 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أبناء عمرو أنور رصيدهم إلى 19 نقطة في المركز الثالث.