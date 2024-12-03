شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يعلن الرحيل عن غزل المحلة بعد الهزيمة من الزمالك برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وقال أحمد عيد، عبر حسابه على فيسبوك: "شكراً جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل.. وشكراً المهندس وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فى القادم إن شاء الله.. عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي، وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد، وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وتابع: "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي، وهفضل دايماً داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".