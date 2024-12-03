شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على راحة من التدريبات اليوم قبل السفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، ثم يستأنف تدريباته غداً، حيث يخوض مرانا خفيفا قبل السفر لجنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.