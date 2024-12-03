الامارات | النصر يستقبل دهوك في «خليجي الأندية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق النصر نظيره دهوك العراقي، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية.

ويأمل «العميد» الاقتراب من الصعود إلى نصف النهائي، إذ يحتل صدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يأتي دهوك ثانياً بخمس نقاط، وهو الترتيب الذي يجعل فوز النصر اليوم بمثابة التأهل بنسبة كبيرة إلى المربع الذهبي للبطولة، التي يتطلع فيها الفريق إلى الفوز باللقب لتعويض ابتعاده عن المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين. وكان الفريقان قد تعادلا، الأسبوع الماضي، في لقاء الذهاب 2-2.

وتضم المجموعة الأولى أيضاً أهلي صنعاء اليمني (ثلاث نقاط)، وظفار العماني (نقطة واحدة).