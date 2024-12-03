الامارات | المنتخب يتصدّر «دقة الهدف» في «عالمية دبي للقفز بالمظلات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتدمت المنافسة بين المنتخب الوطني والنمسا والتشيك على مسابقة دقة الهدف، ضمن بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات التي تحظى بمشاركة 30 دولة، ورفعت المنتخبات الثلاثة رصيدها إلى 11 سنتيمتراً، يلاحقها منتخب المجر برصيد 13 سنتيمتراً، ومنتخبا ألمانيا وإيطاليا (15 سنتيمتراً)، ومنتخب إسبانيا (20 سنتيمتراً).

ولاتزال هوية الفردي حتى الآن غير واضحة، على الرغم من انفراد النمساوي جريسر بالصدارة برصيد «صفر سنتيمتر»، يلاحقه في المركز الثاني أربعة قافزين (سنتيمتران)، بينهم نجم المنتخب الوطني محمد السويدي. وعلى صعيد السيدات انفردت النمساوية صوفي بالصدارة (سنتيمتران)، تلاحقها مواطنتها جوليا في المركز الثاني (خمسة سنتيمترات)، ثم البلغارية آني ستيمونوفا (11 سنتيمتراً)، والإسبانية هورتادو غوميز رابعاً (20 سنتيمتراً)، والفرنسية ميروي دانييل خامساً (27 سنتيمتراً)، وتستكمل البطولة منافساتها في الساعة 7:30 من صباح اليوم، وعلى ضوئها ستتحدد بنسبة كبيرة هوية الأبطال.