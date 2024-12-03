الامارات | «نقطة» تكفي الشارقة للتأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ الشارقة ضيفاً على الوحدات الأردني، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، على استاد عمان الدولي، في الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا للأندية «2» لكرة القدم.

ويكفي الشارقة التعادل في المباراة لضمان التأهل إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتيجة منافسه سباهان الإيراني، اليوم، أمام الاستقلال الطاجيكي، علماً بأن مباراة الذهاب بين الشارقة والوحدات، التي أقيمت في الشارقة، انتهت بالتعادل 2-2.

ويأمل الشارقة اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، منها إلحاق الهزيمة الأولى بالوحدات، والعودة بنقاط المباراة وتصدّر المجموعة، ورفع رصيده إلى 13 نقطة.

في المقابل، يتصدّر الفريق الأردني الذي ضمن التأهل إلى الدور المقبل، ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحلّ الشارقة في المركز الثاني بـ10 نقاط، وسباهان الإيراني ثالثاً برصيد سبع نقاط، والاستقلال الطاجيكي رابعاً من دون رصيد.

وأنهى الشارقة تحضيراته كافة لهذه المباراة التي يخوضها بروح معنوية عالية، بعد الفوز الثمين الذي حققه على الاستقلال الطاجيكي 3-1 في الجولة الخامسة، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وكذلك فوزه على فريق النصر ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، وتصدّره ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة.