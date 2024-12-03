الامارات | دبا الحصن يسيطر على جوائز «الأفضل في نوفمبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر نوفمبر الماضي، بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وفاز بجائزة أفضل لاعب، لاعب دبا الحصن نيكسا فويانوفيتش، متفوقاً على الرباعي جيليرمي بيرو (الشارقة)، وهاريس سيفيروفيتش (الوصل)، وجونيور فليمينجز (عجمان)، ولياندرو سباداسيو (كلباء)، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى، حارس دبا الحصن سهيل عبدالله، متفوقاً على علي خصيف (الجزيرة)، وسلطان المنذري (كلباء).

ونال جائزة أفضل مدرب، في نوفمبر، المدير الفني لفريق دبا الحصن، حسن العبدولي، متفوقاً على الحسين عموتة (الجزيرة)، وفوك رازوفيتش (كلباء).