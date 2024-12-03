شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2007 يواصل تدريباته بمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه تدريباته بمشروع الهدف خلال معسكره المفتوح والذي انطلق السبت الماضي، ويستمر حتي الخميس المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا اعلاميا و أيمن فريد طبيبا و محمد محروس أخصائى علاج طبيعى وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

وأكد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، في وقت سابق، أنه وجهازه المُعاون أجروا جولة لمتابعة كل الفرق، خلال الفترة الحالية ومتابعة لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة للبحث عن أفضل اللاعبين.