شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق ملف الدوري مؤقتاً للتركيز على مواجهة بلاك بول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر ملف بطولة الدوري مؤقتاً، وذلك للتركيز على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويحل النادي المصري، في الثالثة عصر الأحد المقبل، ضيفاً على بلاك بولز بطل موزمبيق، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري تغلب في الجولة الأولى من دور المجموعات على أنيمبا النيجيري، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، حيث سجل محمود حمادة هدفي الفوز للفريق البورسعيدي.

ويقع النادي المصري بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا بطل نيجيريا.