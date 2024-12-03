شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي المصري يطيران إلى موزمبيق لإتمام ترتيبات بعثة المصري لمباراة بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

يغادر مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الثلاثاء، محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهما إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي.

وتغادر بعثة المصري القاهرة فجر الخميس المقبل، استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو بالعاصمة مابوتو.

ومن المقرر أن يقوم محمود جابر والدكتور محمود الشحات بجولة تفقدية برفقة مسئولي السفارة المصرية بمابوتو لعدد من فنادق العاصمة وكذلك لعدد من ملاعب الترتيب لاختيار الأفضل لإقامة الفريق وإجراء التدريبات وكذلك تأمين كافة تنقلات الفريق منذ وصولها وحتى مغادرتها لموزمبيق.