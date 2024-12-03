شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.