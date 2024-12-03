شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس: كابيتانو مصر له فضل كبير فى تعاملى مع الناشئين وعشت أصعب ليلة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب الناشئين 2008، أن برنامج "كابيتانو مصر" له فضل كبير عليه؛ لأنه التجربة الأولى لى مع الناشئين، واستفاد منها كثيرا فى التعامل مع اللاعبين.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين، مواليد 2005 و2008 بعد نجاحهما في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقرر لهما العام المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، معا، لبطولة أمم أفريقيا في نفس العام منذ عام 2011.

وقال أحمد الكاس، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "إمام عاشور لاعب كبير جدا ويمكنه إفادة المنتخب لفترة كبيرة، فيجب عليك أن تهتم بالكرة فقط فحياة اللاعب ليس كحياة الآخرين هى فترة من الحرمان فلا بد أن تتضحى من أجل أن تخلص للكرة لتحقق كل ما تريد، فأنت الآن قدوة والأطفال تتابعك فلا بد أن تكون تصرفاتك مظبوطة، ومن يخلص للكرة تمنحه ما يريد ومن لا يخلص تقلب عليه".

وأضاف: "خسارة المنتخب أمام منتخب المغرب كانت صعبة جدا وكبيرة جدا، فلذلك خرجت وتحملت المسئولية حتى أخفف من الضغط على الناشئين؛ لأنهم لسه صغيرين وكل كلامى معهم بعد المباراة أننا ننسى المباراة، ونبدأ من جديد واشتغلنا على العامل النفسى واللاعبون استجابوا لهذه النصائح".

وتابع: "أصعب ليلة عشتها كانت بعد الخسارة من المغرب بخماسية والانتقادات التى خرجت علينا فمقتدرش أنام من الحزن، ودخلت لكل اللاعبين فى غرفهم لقيت اللاعبين بتعيط لما شافونى، قلتهم لا مفيش مشكلة هنبدأ من جديد وهنعمل حاجة".

واستطرد: "مباراة الجزائر كانت سبب استعادة الثقة بعد مباراة المغرب، واللاعبون قدموا أفضل أداء لهم بعدما نالوا الثقة والتوفيق حالفنا بعد الأداء القوى من كل اللاعبين".

واختتم مدرب الناشئين حديثه قائلا: "كابيتانو مصر كان له فضل كبير عليا، لأنه منحنى الفرصة للتعامل مع اللاعبين الناشئين وكيفية تفكيرهم وكانت التجربة الأولى لى، واستفدت منها كثيرا فى مشوارى مع منتخب الناشئين".