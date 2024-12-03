شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دغموم يكشف حقيقة تفكير اللاعب في الرحيل عن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن زيتوني وكيل عبدالرحيم دغموم لاعب النادي المصري، حقيقة تفكير اللاعب في العروض المقدمة إليه للرحيل عن صفوف الفريق البروسعيدي خلال الفترة المقبلة.

أقيمت أمس الاثنين 3 مواجهات مثيرة في بطولة الدوري المصري، حيث فاز الزمالك على غزل المحلة، وحقق المصري انتصار مثير على بيراميدز وانتصر فاركو على بتروجت.

وبعد نتائج الاثنين، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 10 نقاط ويليه الزمالك الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وقال عبد الرحمن زيتوني في تصريحات تلفزيونية:"دغموم كان مصاب لفترة طويلة وبدأ في الفترة الأخيرة يسترجع مستواه بشكل تدريجي".

وتابع:" رافضين تمامًا الحديث عن أي عروض ومركزين بشكل كبير جدًا مع النادي المصري في الفترة الحالية".

وأضاف:" إدارة النادي المصري فتحت خط المفاوضات مع دغموم للتجديد مع الفريق ونحن نرحب بذلك وبات الأمر قريبًا".

واختتم:" دغموم يشعر بالاستقرار مع المصري والانسجام مع زملائه بالفريق، وكذلك جماهير الفريق التي تدعمه باستمرار".