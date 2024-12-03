شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو عن رحيل محمود جهاد: "لن نقف ضد مصلحته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن سعادته بالانتصار على بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن التوفيق عامل مهم في كرة القدم

اقيمت اليوم الاثنين 3 مواجهات مثيرة في بطولة الدوري المصري، حيث فاز الزمالك على غزل المحلة، وحقق المصري انتصار مثير على بيراميدز وانتصر فاركو على بتروجت.

وقال خطاب في تصريحات تلفزيونية: "كنت عضوًا في السنوات السابقة بالجهاز الفني لفريق فاركو، والتوفيق كان يتخلى عن الفريق خلال بعض المباريات، نحن نبذل قصارى جهدنا مع اللاعبين، والتوفيق في النهاية عامل مهم للغاية، وخسرنا اللقاء الأول أمام الاتحاد السكندري من خطأ دفاعي وفي وقت صعب".

وأضاف: "استطعنا تدارك الأمور جيدًا أمام البنك الأهلي رغم عدم تحقيق المكسب، لكن استطعنا تحقيق انتصارين في المباراتين الأخيرتين، ونحن نادٍ مستقر وطموحنا كبير".

وأكمل: "الدوري الحالي نظامه مختلف، نريد تحقيق أكبر عدد من النقاط في الدور الأول، من أجل التواجد بين المجموعة الأولى التي تتنافس على بطولة الدوري".

وبسؤاله عن محمود جهاد وحقيقة عروض الأهلي والزمالك لضمه، قال: "لا نقف ضد مصلحة أي لاعب، وإدارة النادي محترفة ومتفهمة لأمور التعاقدات، محمود لاعب مميز جدًا ونتمنى له التوفيق، والإدارة تعرف مصلحة اللاعب والنادي".