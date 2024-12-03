شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعى: إنبى لن يدربه أحد من خارج النادى وهدفنا البقاء بالدورى والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، أن هدفنا هو البقاء فى الدورى بشكل محترم والاستمرار فى سياسة النادى وهى الاستثمار وتغيير المدربين وفقا لتقييم وليس الفوز أو الهزيمة.

وقال أيمن الشريعى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "إنبى لن يدربه أحد من خارج النادى وهذا قرار لن نتراجع عنه منذ رحيل تامر مصطفى عن الفريق، ولنا أسلوب معين فى الإدارة مختلفة عن باقى الأندية".



وأضاف: "الحساب دائما للأجهزة الفنية كل 8 مباريات فى المواسم العادية، وهو ما انطبق على أحمد عبد المنعم كشرى فى الموسم الماضى، ولكن هذا الموسم استثنائى من دور واحد، فالتقييم كان من 4 مباريات، فتم عمل روتيشن برحيل السيد ياسين وإسناد المهمة لمحمد إسماعيل".



وتابع: "محمد إسماعيل شخصيته هى اللى خلت إدارة إنبى تشغله مدير كرة ولكن فى الأصل هو مدير فنى، فمفيش مشكلة فى توليه الإدارة الفنية وهذا حدث كثيرا من قبل زى حسام البدرى من مدير للكرة لمدير فنى وكذلك الراحل إيهاب جلال ومحمد يوسف وغيرهم".

واستطرد: "سيتم تقييم محمد إسماعيل بعد 8 مباريات، لأن الفترة 4 مباريات، ولكن سيتم منحه فترتين، والسيد ياسين تم تقييمه من الموسم الماضى وبداية الموسم الحالى، وهو من أبناء إنبى ومن الوارد توليه المسئولية الموسم المقبل".

واختتم: "هدفنا البقاء فى الدورى بشكل محترم، والأهم عندنا هو الاستثمار ولازم تجيب فلوس لتطوير باقى اللاعبين، ومن ثم بيعهم بشكل صريح، والمنافسة على المربع الذهبى ليس هدفنا".