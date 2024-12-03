شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعدل موعد مباراة المصرى وبلاك بولز الموزمبيقى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد دو زيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثالثة عصر اليوم ذاته.

وقد جاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي المصري لتغيير موعد المباراة، وذلك لظروف الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالعاصمة مابوتو في مثل هذا الوقت من العام.