شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم الحكمة الدولية يارا عاطف بعد مشاركتها فى كأس العالم للناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكريما خاص للحكمة الدولية يارا عاطف، بعد المستويات الطيبة التي أظهرتها في نهائيات كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما في جمهورية الدومينيكان.

واستقبل يارا عاطف كل من جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، دينا الرفاعي، محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس الإدارة وعزب حجاج مدير إدارة لجنة الحكام.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد والترسانة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2024/2025.

ويلعب فريق السكة الحديد أمام الترسانة على ملعب بترو سبورت، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

وأسندت لجنة الحكام مباراة السكة الحديد والترسانة لكل من:

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد الأول: إبراهيم السوداني

حكم مساعد ثاني: عدي عيد

حكم رابع: محمد صبري إبراهيم