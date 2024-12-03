شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدى الونش يظهر مجددا مع الزمالك بعد غياب 569 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، للمشاركة فى المباريات بعد غياب 569 يوما عندما حل بديلا فى مباراة فريقه أمام غزل المحلة، التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى ختام الجولة الرابعة من دورى nile.

وشارك الونش فى الدقيقة 82 بديلا لحسام عبد المجيد، لينهى فترة غياب طويلة وتحديدا عندما شارك أمام الإسماعيلى فى 13 مايو 2023 فى بطولة الدورى.

وقد حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4 - 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

سجل رباعية الزمالك، ناصر منسى "هدفين" فى الدقيقتين 18 و22، وأحمد مصطفى زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وحسام عبد المجيد فى الدقيقة 79.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 9 محتلاً وصافة جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 4 فى المركز الـ 13 بالجدول.