شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم الإثنين منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، وشهدت العديد من النتائج المثيرة، أهمها فوز الزمالك برباعية على غزل المحلة وفوز المصري البورسعيدي على بيراميدز بهدف نظيف، وتعادل الأهلي سلبيًا أمام البنك الأهلي.

وأجريت اليوم مواجهات مثيرة في بطولة الدوري المصري، حيث فاز الزمالك على غزل المحلة، وحقق المصري انتصارا مثيرا على بيراميدز وانتصر فاركو على بتروجت.

وبعد نتائج اليوم، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 10 نقاط ويليه الزمالك الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 8 نقاط ويليه بيراميدز في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الرباعي سيراميكا وفاركو والاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الترتيب.

المصري 10 نقاط الزمالك 9 نقاط الأهلي 8 نقاط بيراميدز 7 نقاط سيراميكا كيلوباترا 7 نقاط فاركو 7 نقاط الاتحاد السكندري 7 نقاط طلائع الجيش 7 نقاط زد إف سي 5 نقاط سموحة 5 نقاط إنبي 4 نقاط الإسماعيلي 4 نقاط غزل المحلة 4 نقاط الجونة 3 نقاط مودرن سبورت 3 نقاط بتروجت نقطتان البنك الأهلي نقطتان حرس الحدود نقطة واحدة

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الرابعة كالتالي: