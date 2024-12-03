شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل ناصر منسي ثنائية لفريقه الزمالك في شباك فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري، اليوم الإثنين، ليقفز إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف.

وقد أجريت اليوم الإثنين 3 مواجهات مثيرة في بطولة الدوري المصري، حيث فاز الزمالك على غزل المحلة، وحقق المصري انتصار مثير على بيراميدز وانتصر فاركو على بتروجت.

وبعد نتائج اليوم، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 10 نقاط ويليه الزمالك الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الرباعي سيراميكا وفاركو والاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الترتيب.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

ناصر منسي الزمالك - 4 أهداف

محمود زلاكة سيراميكا - 3 أهداف

علي فوزي إنبي - 3 أهداف

حسين الشحات الأهلي - هدفان

طاهر محمد الأهلي - هدفان

وسام أبوعلي الأهلي - هدفان

أحمد قطة بيراميدز - هدفان

صديق أوجولا بيراميدز- هدفان

محمد الشامي المصري - هدفان

محمد حمودة غزل المحلة - هدفان