شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك إلى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إلى نيجيريا صباح غد الثلاثاء، ويرافقه أحمد قنديل إداري الفريق وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم يوم الخميس المقبل استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية.

يأتي سفر مدير الكرة مبكراً من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب قبل وصول الفريق إلى نيجيريا.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.