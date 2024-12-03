شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة 24 ساعة بعد الفوز على غزل المحلة برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الثلاثاء، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.