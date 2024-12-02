شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينال جائزة أفضل لاعب فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال عبد الله السعيد لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جائزة أفضل لاعب فى مواجهة غزل المحلة، التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 - 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

وقدم عبد الله السعيد أداء مميزا خلال مواجهة غزل المحلة، وساهم فى تسجيل أكثر من هدف عن طريق الكرات البينية التى يرسلها للاعبين، وهو ما جعله يحصد جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

سجل رباعية الزمالك، ناصر منسى "هدفين" فى الدقيقتين 18 و22، وأحمد مصطفى زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وحسام عبد المجيد فى الدقيقة 79.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 9 محتلاً وصافة جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 4 فى المركز الـ 13 بالجدول.