سيراميكا يستعيد خدمات سعد سمير أمام البنك الأهلى فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات مدافعه سعد سمير أمام فريق البنك الأهلى المقبلة فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الأربعاء 11 ديسمبر الجارى.

وغاب سعد سمير عن مباريات سيراميكا الأربعة فى الدورى بسبب إصابة الأنكل التى لحقت به أمام الأهلى كأس السوبر المحلى، الذى احتل فيه الفريق المركز الرابع.

وتعافى سعد سمير من الإصابة وشارك فى مران سيراميكا ليعلن جاهزيته لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى كأس رابطة الأندية.

وحقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف سيراميكا كل من: محمود زلاكة ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 3 و57 و81 وإسلام عيسى في الدقيقة 56، بينما جاء هدف فريق مودرن سبورت الوحيد عن طريق جوناثان نجويم في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق مودرن سبورت عند النقطة الثالثة محتلا المركز الخامس عشر.