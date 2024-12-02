شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض الراحة قبل مواجهة بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، استئناف التدريبات غداً الثلاثاء، بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز اليوم في الدوري بهدف نظيف، استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 12 ديسمبر الجاري.

ونجح علي ماهر في قيادة المصري لحسم صدارة الدوري برصيد 10 نقاط بعد التغلب على كبار الدوري، حيث فاز على الزمالك ثم بيراميدز، بنفس النتيجة 1-0، ليواصل العروض القوية.

ويعتبر فريق المصري صاحب أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث لم تهتز شباكه خلال الجولات الأربعة الماضية بأي أهداف.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل 0-0 مع الجونة، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الزمالك 1-0، ثم فاز أخيراً على بيراميدز 1-0.

وأفريقيا قاد علي ماهر النادي المصري للفوز في مستهل مشواره بدور المجموعات على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد.