شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا فى الدورى.. رقم فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى، رقما فريدا فى الدورى حتى الآن بالحفاظ على نظافة شباكه خلال المباريات الأربع التى خاضها فى دورى nile لهذا الموسم.

ونجح المصرى فى تحقيق انطلاقة قوية هذا الموسم، حيث بدأ الموسم بالفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، ثم التعادل مع الجونة سلبيا، ثم الفوز على الزمالك بهدف نظيف فى الجولة الثالثة، وأخيرا الفوز على بيراميدز بهدف نظيف.

واعتلى فريق المصرى صدارة ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى واحدة، سجل الفريق 4 أهداف ولم يستقبل أى هدف، محققا رقما فريدا حيث يعد هو الفريق الوحيد الذى لم يستقبل أى هدف.

وفاز فريق المصرى البورسعيدى على بيراميدز بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وحماسية حيث حاول كل فريق تسجيل هدف التقدم على الأخر، كما قدم الفريقان وجبة كروية دسمة خاصة أن بيراميدز والمصرى يضمان عددا كبيرا من النجوم.

وفى الشوط الثانى، كثف المصرى الضغط على الفريق السماوى، وسط محاولات عديدة من كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم، وفى الدقيقة 55 سجل محمد الشامى هدف التقدم للفريق البورسعيدى.