شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقسو على غزل المحلة برباعية فى عقر داره ويرتقى لوصافة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4 - 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

سجل رباعية الزمالك، ناصر منسى "هدفين" فى الدقيقة 18 و22، وأحمد مصطفى زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وحسام عبد المجيد فى الدقيقة 79.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 9 محتلاً وصافة جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 4 فى المركز الـ 13 بالجدول.

مع بداية المباراة، أشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الحمراء لـ يحيى زكريا مدافع فريق غزل المحلة بعد تدخله بعنف على أحمد إيشو لاعب الزمالك، فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولجأ الحكم لتقنية الفار قبل اتخاذ قرار طرد لاعب المحلة، ثم أشهر البطاقة الصفراء لأحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لغزل المحلة للاعتراض.

واضطر أحمد عيد عبد الملك لاستبدال إبراهيم حسن ودخول حميد فتاو، وتهيأت فرصة خطيرة لنادى الزمالك إلا أن ناصر منسى لم يحسن استغلالها وفى النهاية سددها إيشو بقوة خارج المرمى.

فى الدقيقة 18 سجل ناصر منسى مهاجم الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك غزل المحلة، بعد تمريرة سحرية من عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 22، سجل ناصر منسى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد كرة عرضية من عمر جابر.

وفى الدقيقة 30 سجل اللاعب الإيفوارى موري توريه كرة صاروخية تصدى لها ببراعة محمد عواد.

مع بداية الشوط الثانى دخل عمر فرج بديلاً لأحمد عبد الرحيم إيشو، فى تشكيل الزمالك، كما دخل عبد الرحيم عمورى بدلاً من خالد الاخميمي فى تشكيل المحلة، وهدأت المباراة بشكل نسبى، حيث قلت خطورة الزمالك، وسط مساعى من غزل المحلة لتقليص الفارق.

وفى الدقيقة 68 دفع جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك بحسام أشرف، بدلاً من ناصر منسى، وفى الدقيقة 70 حصل حسام أشرف على ركلة جزاء، سجل منها أحمد زيزو الهدف الثالث لفريقه.

وفى الدقيقة 78 خرج مصطفى شلبي وعبد الله السعيد ودخل البولاندى ميشالاك، والمغربى محمود بنتايك، وفى الدقيقة 79 يسجل حسام عبد المجيد الهدف الرابع للزمالك من ضربة رأس.

ودخل محمود حمدى الونش المباراة فى الدقيقة 83 بدلاً من حسام عبد المجيد.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

وضم تشكيل غزل المحلة، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار، خط الوسط: موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي، خط الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.