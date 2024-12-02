شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: هدفى الوصول لكأس العالم للشباب وتحقيق ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب بالشكر للجميع على هذا الحفل خاصة اتحاد الكرة ووزير الرياضة وكل محبي الكرة المصرية، موجها شكره الخاص لأحمد الكأس المدير الفنى لمنتخب الناشئين على التأهل لأمم أفريقيا وهو مدرب قدير ويستحق النجاح الذي وصل إليه .

وأضاف ميكالى أنا متحمس جدا للتجربة ولدي مجموعة واعدة من اللاعبين وهدفي الوصول إلى كاس العالم للشباب وتحقيق ميدالية أولمبية لمصر، مشيرا إلى أن المنتخب تنتظره منافسات قوية وكبيرة ومؤمن جدا باللاعب المصري وأحترم عقليته وروحه القتالية، متمنيا النجاح لمنتخب مصر الأول مع حسام حسن وأتمنى له تحقيق اكبر الإنجازات.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين، مواليد 2005 و2008 بعد نجاحهما في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقرر لهما العام المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، معا، لبطولة أمم إفريقيا في نفس العام منذ عام 2011.

وانتزع منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، رغم البداية السيئة له في تصفيات شمال أفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية.

ورغم خسارة منتخب مصر في المباراة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الجزائر في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، ثم فاز ليبيا على بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا صعبا في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويحصد وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب المغربي صاحب الصدارة بـ10 نقاط، ويتأهلان سويا لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتمكن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس من الفوز بالمركز الأول بتصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في المغرب بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وليبيا وتونس والجزائر، لينتزع بطاقة التأهل لبطولة أمم أفريقيا التي غاب عنها منذ عام 2011.

منتخب 2008 تلقي هزيمة ثقيلة في المباراة الافتتاحية أمام نظيره المغربي صاحب الأرض بخمسة أهداف لهدف، إلا أن مديره الفني أحمد الكاس استطاع سريعا أن يصحح أوضاع الفريق، وحقق الفوز مبارياته الثلاث التالية أمام تونس والجزائر وليبيا، وانتزع الصدارة من المنتخب المغربي، وتأهلا سويا لأمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.