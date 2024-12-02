شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة السكة الحديد والترسانة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد والترسانة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2024/2025.

ويلعب فريق السكة الحديد أمام الترسانة على ملعب بترو سبورت، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

وأسندت لجنة الحكام مباراة السكة الحديد والترسانة لكل من:

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد الأول: إبراهيم السوداني

حكم مساعد ثاني: عدي عيد

حكم رابع: محمد صبري إبراهيم