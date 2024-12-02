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طارق مجدى حكما لمباراة السكة الحديد والترسانة فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد والترسانة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2024/2025.

ويلعب فريق السكة الحديد أمام الترسانة على ملعب بترو سبورت، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

وأسندت لجنة الحكام مباراة السكة الحديد والترسانة لكل من:

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد الأول: إبراهيم السوداني

حكم مساعد ثاني: عدي عيد

حكم رابع: محمد صبري إبراهيم

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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