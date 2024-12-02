شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: VAR يتسبب فى أسرع طرد بالدورى بمباراة الزمالك والمحلة.. والقرار صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل عقل الخبير التحكيمى إن الـVAR ضرب موعدا للظهور المبكر والمؤثر طبقا للبروتوكول فى مباراة غزل المحلة والزمالك المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى Nile.

وأكد عقل أن الـ"VAR" تدخل بشكل جيد واستدعى حكم المباراة محمود بسيونى إلى شاشة المراجعة ليعود ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب المحلة يحيى زكريا للعب بقوة زائدة مع لاعب الزمالك أحمد ايشو في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء في قرار صحيح فنيا وإداريا طبقا للقانون بعد التدخل الصحيح من الـVAR.

وأضاف عقل: الغريب أن محمود بسيوني حكم المباراة احتسب المخالفة بقرار فنى فقط لولا استدعاء حكم الـ"VAR" له لمراجعة اللعبة طبقا للبروتوكول.

واضطر أحمد عيد عبد الملك لاستبدال إبراهيم حسن ودخول حميد فتاو، وتهيأت فرصة خطيرة لنادى الزمالك إلا أن ناصر منسى لم يحسن استغلالها وفى النهاية سددها إيشو بقوة خارج المرمى.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل غزل المحلة، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار، خط الوسط: موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي، خط الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.