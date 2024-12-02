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سلة الزمالك يهزم أصحاب الجياد 71 - 53 ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 09:28 م

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على أصحاب الجياد بنتيجة 71 - 53، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

17 - 15
34 - 28
53 - 42
71 - 53

ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" في دور الـ 8  من بطولة كاس مصر، الفائز من لقاء بتروجيت و سموحة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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