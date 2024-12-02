شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عضوية الأهلى يسافر إلى قطر لاستقبال الراغبين فى الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد وفد من النادي الأهلي في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري يضم بعض مسئولي إدارة التسويق والعضوية لاستقبال الراغبين من المصريين المقيمين هناك للاشتراك في عضوية النادي.

وكان مجلس الإدارة، قد قرر فتح باب الاشتراك في عضوية النادي الأهلي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، وذلك بناءً على الخطاب الذي تلقاه مجلس الإدارة مؤخرًا من رابطة المصريين المقيمين في قطر.

وبناءً على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي الأهلي مؤخرًا من الرابطة المصرية في دولة قطر، وتضمن طلب فتح باب الاشتراك فى عضوية الأهلي لأبنائنا فى دول الخليج بشكل عام، وفي قطر بشكل خاص، ونزولًا على هذه الرغبة التي لاقت تقديرًا كبيرًا، فقد قرر مجلس الإدارة فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان.

وسيقوم النادي بإرسال وفد للتواجد فى دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري لاستقبال كل الراغبين فى الاشتراك بعضوية النادي.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، لخوض مباراة أورلاندو في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقوم حسام غالي بالتنسيق مع إدارة الكرة بالنادي في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.