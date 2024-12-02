شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بثمانية مناصب فى لجان الاتحاد الأفريقى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بثمانية مناصب في لجان الاتحاد الافريقي للسلاح، وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم على هامش كونجرس الاتحاد الدولي للسلاح الذي أقيم بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وجاءت مناصب مصر في لجان الاتحاد الأفريقي كالتالي:

فاز أيمن منير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري بعضوية لجنة المسابقات، وأحمد سمير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بعضوية لجنة الحكام، والمهندس أحمد نبیل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بعضوية لجنة الأدوات، ومدحت شكری عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بعضوية لجنة التسويق والاتصالات، وخالد كابش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بعضوية لجنة الانضباط، وشریف حسین المستشار القانوني للاتحاد المصري بعضوية اللجنة القانونية، ومجدی حسن بعضوية اللجنة الطبية، ومن المقرر إجراء انتخابات داخل الثمانية لجان لاختيار رئيس لكل لجنة.

كما فاز لاعب المنتخب المصري الأولمبي زياد السيسي، صاحب برونزية بطولة العالم والمركز الرابع بأولمبياد باريس، بعضوية لجنة اللاعبين.

وكانت مصر قد فازت بعضوية 9 لجان في انتخابات الاتحاد الدولي علمًا أن الانتخابات اجريت على 12 لجنة لتسيطر مصر على عضوية لجان الاتحاد الدولي بتواجد مصري قوي، بالإضافة لفوز كابتن عبد المنعم الحسيني بمنصب نائب الرئيس ليحقق السلاح المصري إنجازا جديدا على مستوى الإدارة يضاف الى الانجازات الفنية الرياضية.