شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم المقاولون 3 - 0 فى دورى الكرة الطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المقاولون بنتيجة 3-0 فى الجولة الثالثة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024-2025.

ومن المقرر أن تشهد الجولة المقبلة ضمن المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من: المقاولون مع الشمس وهليوليدو مع الزمالك والمعادى مع الزهور والطيران مع سبورتنج.

كانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.