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الزمالك يهزم المقاولون 3 - 0 فى دورى الكرة الطائرة سيدات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 09:35 م

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المقاولون بنتيجة 3-0 فى الجولة الثالثة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024-2025.

ومن المقرر أن تشهد الجولة المقبلة ضمن المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من: المقاولون مع الشمس وهليوليدو مع الزمالك والمعادى مع الزهور والطيران مع سبورتنج.

كانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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