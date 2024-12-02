شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 - 12 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها عودة إمام عاشور لاعب الأهلى، للتدريبات الجماعية لأول مرة منذ الإيقاف، بجانب فوز المصرى على بيراميدز وتصدر الدورى المصرى.

إمام عاشور يشارك فى مران الأهلي الجماعي لأول مرة منذ أزمة الاستبعاد

عاد إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه صباح اليوم الاثنين بانتهاء عقوبته.

الأهلي يستعيد جهود طاهر محمد طاهر أمام أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المقبلة. كولر يوافق على سفر إمام عاشور مع الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو

قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، العفو عن إمام عاشور لاعب الفريق واصطحابه إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.

رسمياً.. إلغاء بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية

قرر اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية المقرر إقامتها غداً بين فريقي وادي دجلة ومسار.

الأهلى يفتح باب الاشتراك بالعضوية للمصريين المقيمين فى دول الخليج بناءً على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي الأهلي مؤخرًا من الرابطة المصرية في دولة قطر، وتضمن طلب فتح باب الاشتراك فى عضوية الأهلي لأبنائنا فى دول الخليج بشكل عام، وفي قطر بشكل خاص، ونزولًا على هذه الرغبة التي لاقت تقديرًا كبيرًا، فقد قرر مجلس الإدارة فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان. فاز زياد السيسى ، بطل سلاح السيف، بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الأفريقي للسلاح، كما فاز أيمن منير نائب رئيس اتحاد السلاح بعضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى للعبة، بينما فاز أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى بعضوية لجنة الأدوات. زياد السيسى يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقى للسلاح

المقاولون يهزم أسوان بثنائية ويعتلى صدارة دورى المحترفين

أسفرت مباريات الجولة العاشرة بدورى المحترفين عن تحقيق القناة لفوز غالى خارج ملعبه على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 16 في المركز السادس بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الرابع.

فاركو يهزم بتروجت بثنائية ويصعد للمركز الخامس فى الدوري

حقق فريق فاركو فوزا مهما على بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى يهزم بيراميدز بهدف الشامي ويعتلى صدارة الدورى بـ10 نقاط.. فيديو

فاز فريق المصرى البورسعيدى على بيراميدز بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile". الأهلي ينهي إجراءات سفر وسام أبو علي وداري تحسبا لمرافقة البعثة لجنوب أفريقيا

أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات سفر الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري لاعبي الفريق، تحسبا لسفرهما مع البعثة إلى جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.