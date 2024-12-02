شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام خلال تكريم منتخبى الشباب والناشئين: لدينا أجيال قادرة على تمثيل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة الشكر إلى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على مبادرته لتكريم لاعبي منتخب الشباب والناشئين، بعد التأهل إلى أمم أفريقيا 2025، مؤكدا أن منتخب 2008 حفر بمجهوده نجاحا كبيرا، وسيكونون نجوم المستقبل للكرة المصرية ووعد بأنه سيحقق بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقبلة.

وقال علام خلال تكريم لاعبي منتخب الشباب والناشئين: "راهنا على أحمد الكاس، وهو المدرب الوحيد الذي جاء بإجماع آراء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "لدينا أجيال كبيرة قادرة على تمثيل مصر فى الاستحقاقات القادمة ونثق فيهم لأنهم أبطال فوق العادة ونشكر اللاعبين لأنهم أسعدوا الشعب المصري".

وتابع: بالنسبة لمنتخب 2005 كنا نحتاج ميكالي لأنه صنع لمصر إنجازا غائبا من 60 سنة، وأشكر مجلس الإدارة الذي أصر على التعاقد مع ميكالي.

واستطرد: تحدثت مع لاعبي منتخب 2005 وآمنت بهم وحفزتهم ونجحوا فى أن يحولوا البداية السيئة إلى إنجاز التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واختتم جمال علام حديثه قائلا: أطالب الوزير باستمرار دعمه لمنتخبات الشباب والناشئين، وبالنسبة لنا فنحن نعدكم بصرف المكافآت التي وعدنا بها وأكثر.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين، مواليد 2005 و2008 بعد نجاحهما في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقرر لهما العام المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، معا، لبطولة أمم إفريقيا في نفس العام منذ عام 2011.

وانتزع منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، رغم البداية السيئة له في تصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية.

ورغم خسارة منتخب مصر في المباراة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الجزائر في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، ثم فاز ليبيا على بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا صعبا في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويحصد وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب المغربي صاحب الصدارة بـ10 نقاط، ويتأهلان سويا لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتمكن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس من الفوز بالمركز الأول بتصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في المغرب بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وليبيا وتونس والجزائر، لينتزع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا التي غاب عنها منذ عام 2011.

منتخب 2008 تلقي هزيمة ثقيلة في المباراة الافتتاحية أمام نظيره المغربي صاحب الأرض بخمسة أهداف لهدف، إلا أن مديره الفني أحمد الكاس استطاع سريعا أن يصحح أوضاع الفريق، وحقق الفوز مبارياته الثلاث التالية أمام تونس والجزائر وليبيا، وانتزع الصدارة من المنتخب المغربي، وتأهلا سويا لأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.