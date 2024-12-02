شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الصيد 3 - 0 فى الجولة الثالثة عشر بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الثالثة عشر بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024-2025 .

ومن المقرر أن تشهد الجولة المقبلة ضمن المجموعة الأولى مواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و وادى دجلة مع العبور و سموحة مع أصحاب الجياد و الصيد مع دلفى .

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.