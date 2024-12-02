شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على غزل المحلة بثنائية ناصر منسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة غزل المحلة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile"، وتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 0.

مع بداية المباراة، أشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الحمراء لـ يحيى زكريا مدافع فريق غزل المحلة بعد تدخله بعنف على أحمد إيشو لاعب الزمالك، فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولجأ الحكم لتقنية الفار قبل اتخاذ قرار طرد لاعب المحلة، ثم أشهر البطاقة الصفراء لأحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لغزل المحلة للاعتراض.

واضطر أحمد عيد عبد الملك لاستبدال إبراهيم حسن ودخول حميد فتاو، وتهيأت فرصة خطيرة لنادى الزمالك إلا أن ناصر منسى لم يحسن استغلالها وفى النهاية سددها إيشو بقوة خارج المرمى.

فى الدقيقة 18 سجل ناصر منسى مهاجم الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك غزل المحلة، بعد تمريرة سحرية من عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 22، سجل ناصر منسى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد كرة عرضية من عمر جابر.

وفى الدقيقة 30 سجل اللاعب الإيفوارى موري توريه كرة صاروخية تصدى لها ببراعة محمد عواد.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل غزل المحلة، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار، خط الوسط: موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي، خط الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.