شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر رجل المواجهات الكبرى.. فاز على بيراميدز والزمالك وحسم صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أثبت علي ماهر المدير الفنى للنادي المصري، أنه رجل المواجهات الكبرى، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق البورسعيدي تحت قيادته محليا وأفريقيا.

ونجح علي ماهر في قيادة المصري لحسم صدارة الدوري برصيد 10 نقاط، بعد التغلب على كبار الدوري، حيث فاز على الزمالك ثم بيراميدز، بنفس النتيجة 1-0، ليواصل العروض القوية.

ويعتبر فريق المصري صاحب أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث لم تهتز شباكه خلال الجولات الأربعة الماضية بأي أهداف.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل 0-0 مع الجونة، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الزمالك 1-0، ثم فاز أخيراً على بيراميدز 1-0.

وأفريقيًّا قاد علي ماهر النادي المصري للفوز في مستهل مشواره بدور المجموعات على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد.