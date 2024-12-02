شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بتروجت وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق فاركو الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فاركو إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد بتروجت عند نقطتين في المركز السابع عشر.

أحرز محمود جهاد هدف التقدم لفريق فاركو في الدقيقة 22 من عمر المباراة، والذي تم اعتماده من قبل غرفة الفار أيضا، فيما سجل وليد فرج الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 41 بطريقة بارعة من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بعدما سدد الكرة بيسراه في المقص في أقصى الزاوية اليسرى لعمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وأحرز رشاد المتولي هدف تعديل النتيجة لصالح بتروجت في الدقيقة 78 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح فاركو، واستمرت هذه النتيجة حتى نهاية المباراة.

جاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد، أحمد بحبح، هادي رياض، محمود شديد

خط الوسط: أحمد رضا، حامد حمدان، رشاد المتولي، بدر موسى، شيكودي جبريل

الهجوم: إسماعيل بامبا

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون نكادا، أحمد جمال، ياسين مرعي، عزمي غومة

خط الوسط: محمود جهاد، أحمد فؤاد، وليد فرج، محمود عماد

خط الهجوم: عمرو ناصر، أحمد شريف