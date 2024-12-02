شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يسجل الهدف الثانى للزمالك فى شباك غزل المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل ناصر منسى مهاجم الزمالك الهدف الثانى له ولفريقه فى شباك غزل المحلة، بعد كرة عرضية من عمر جابر فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل غزل المحلة، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار، خط الوسط: موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي، خط الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.



احتفال ناصر منسي بالهدف الثاني (1)



احتفال ناصر منسي بالهدف الثاني (2)



احتفال ناصر منسي بالهدف الثاني (3)



احتفال ناصر منسي بالهدف الثاني (4)



احتفالات جماهير غزل المحلة قبل اللقاء (1)



احتفالات جماهير غزل المحلة قبل اللقاء (2)



جماهير غزل المحلة (1)



جماهير غزل المحلة (2)



صراع علي الكرة بين الزمالك وغزل المحلة (1)



صراع علي الكرة بين الزمالك وغزل المحلة (2)



صراع علي الكرة بين الزمالك وغزل المحلة (3)



صورة جماعية لنادي الزمالك



عبد الله السعيد



مباراة الزمالك وغزل المحلة (1)



مباراة الزمالك وغزل المحلة (2)



مباراة الزمالك وغزل المحلة (3)



مباراة الزمالك وغزل المحلة (4)



هدف ناصر منسي الاول واحتفاله (1)



هدف ناصر منسي الاول واحتفاله (2)