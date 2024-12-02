شكرا لقرائتكم خبر عن طرد وتبديل اضطرارى للمحلة فى أول ربع ساعة من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة غزل المحلة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile"، وما زال التعادل السلبى يسيطر على اللقاء.

وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الحمراء ليحيى زكريا مدافع فريق غزل المحلة بعد تدخله بعنف على أحمد إيشو لاعب الزمالك، فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولجأ الحكم لتقنية الفار قبل اتخاذ قرار طرد لاعب المحلة، ثم أشهر البطاقة الصفراء لأحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لغزل المحلة للاعتراض.

واضطر أحمد عيد عبد الملك لاستبدال إبراهيم حسن ودخول حميد فتاو، وتهيأت فرصة خطيرة لنادى الزمالك إلا أن ناصر منسى لم يحسن استغلالها وفى النهاية سددها إيشو بقوة خارج المرمى.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل غزل المحلة، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار، خط الوسط: موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي، خط الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.