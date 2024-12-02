شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على بيراميدز لأول مرة بعد 1208 أيام فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوزه الأول على بيراميدز بعد 1208 أيام، فى المباراة، التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

وكسر المصرى عقدة بيراميدز الذى لم يفز عليه منذ 12 أغسطس 2021 فى بطولة الدورى عندما فاز المصرى بهدف نظيف عن طريق إسلام عطية.

وفاز فريق المصرى البورسعيدى على بيراميدز بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وحماسية، حيث حاول كل فريق تسجيل هدف التقدم على الآخر، كما قدم الفريقان وجبة كروية دسمة خاصة أن بيراميدز والمصرى يضمان عددا كبيرا من النجوم.

وفى الشوط الثانى، كثف المصرى الضغط على الفريق السماوى، وسط محاولات عديدة من كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم، وفى الدقيقة 55 سجل محمد الشامى هدف التقدم للفريق البورسعيدى.

بهذه النتيجة يعتلى المصرى البورسعيدى صدارة ترتيب الدورى بـ10 نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 7 نقاط.