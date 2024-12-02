شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب الاشتراك بالعضوية للمصريين المقيمين فى دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

بناءً على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي الأهلي مؤخرًا من الرابطة المصرية في دولة قطر، وتضمن طلب فتح باب الاشتراك فى عضوية الأهلي لأبنائنا فى دول الخليج بشكل عام، وفي قطر بشكل خاص، ونزولًا على هذه الرغبة التي لاقت تقديرًا كبيرًا، فقد قرر مجلس الإدارة فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان.

وسيقوم النادي بإرسال وفد للتواجد فى دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري لاستقبال كل الراغبين فى الاشتراك بعضوية النادي.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، لخوض مباراة أورلاندو في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقوم حسام غالي بالتنسيق مع إدارة الكرة بالنادي في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

واستقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب الشيف محمد فرحات فى رحلته إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق الثنائي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا من أجل الاطمئنان على ترتيبات البعثة، ومعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب ووائل النقل التي سيستخدمها الفريق في تحركاته الداخلية بجوهانسبرج.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.