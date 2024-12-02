بطولة إيطاليا: بوفي "واع ويقظ" بعد عارض صحي خطير

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : قال نادي فيورنتينا الإثنين إن لاعبه إدواردو بوفي واع ويقظ في المستشفى بعد انهياره المفاجئ مغمى عليه، ما تسبب في إلغاء مباراة فريقه مع إنتر في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء في بيان للنادي إن لاعب الوسط بوفي "استيقظ وتم نزع تنبيبه هذا الصباح. وهو حاليا واع" في مستشفى كاريجي في فلورنسا.

وتابع "لقد تكلم مع عائلته، مع إدارة ناديه، المدرب وزملائه الذي هرعوا اليه عندما سمعوا بالنبأ السار".

وأوضح "سنجري المزيد من الفحوص لمعرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى الحالة الخطيرة التي حدثت بالأمس".

ونقل بوفي (22 عاما) على وجه السرعة الى المستشفى ووضع في العناية المركزة بعد سقوطه مغمى عليه على أرضية الملعب بعد مرور 16 دقيقة من مباراة فيورنتينا وإنتر، عندما كانت النتيجة تشير الى التعادل السلبي قبل قرار ايقافها.

وأعادت هذه الحادثة إلى أذهان جمهور فيورنتينا والنادي ما حصل عام 2018 حين توفي قائد الفريق دافيدي أستوري عن 31 عاما في غرفة فندقه عشية مباراة على أرض أودينيزي في الدوري.

وكانت الفحوص الأولية التي أجريت مساء الأحد استبعدت أي ضرر خطير في الجهاز العصبي المركزي والقلب والجهاز التنفسي.