شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء عقوبته بالتدريب منفرداً، على خلفية أزمته الأخيرة بالقلعة الحمراء، ونشر الحساب الرسمي للأهلي جانباً من التدريبات شهدت مشاركة إمام عاشور.

وانتهت عقوبة إمام عاشور بالتدريب منفرداً بسبب أزمته الأخيرة، بينما حدد الجهاز الفني لـ فريق الكرة بالأهلي بقيادة مارسيل كولر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم 7 ديسمبر الجاري فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

واشتعلت نيران أزمة إمام عاشور بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبعاده من المشاركة سواء أساسيًا أو كبديل فى لقاء ستاد أبيدجان الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية، ليطالبه قائد الفريق محمد الشناوى بعدم افتعال المشاكل ليحتدم الموقف بين الثنائي.

أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشورمليون جنيه، بسب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته فى اللقاء

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء فى مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى الماضية، وعدم المشاركة أساسيا أو احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدى اعتراضه على بعد المباراة أثناء تواجده فى استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته فى مران الفريق باليوم التإلى اعتراضا على عدم مشاركته فى مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة فى الأهلى قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع.

واعتذر إمام عاشور لاعب فريق الأهلى، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي 4-2 عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب إمام عاشور على منشور له على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام: "أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد منى، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي".

وأضاف، "لأن الفرق كبير بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي، للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره.. ده مش هيحصل"، وأتم: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدًا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي ".

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.